Володин усомнился в возможности демократических выборов на Украине

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Провести демократические выборы на Украине во время военного положения невозможно, считает спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

"Как вы понимаете, при военном положении ставится запрет на проведение митингов, ставится запрет на встречи с избирателями и запрещаются многие другие работы, относящиеся к процедуре избирательных кампаний, поэтому сложно сказать вообще, как можно повести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, законности. Совершенно очевидно, что это будет невозможно", — сказал Володин.

"Все-таки ещё раз решение о введении военного положения подтверждает, для чего оно было географически зафиксировано именно на территории десяти областей Украины", — добавил он.

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.