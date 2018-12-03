Уругвай не намерен предоставлять убежище бывшему президенту Перу

МОНТЕВИДЕО, 3 дек — РИА Новости. Правительство Уругвая попросило подозреваемого в коррупции экс-президента Перу Алана Гарсию покинуть посольство в Лиме, где он попросил убежище, сообщил глава уругвайского МИД Родолфо Нин Новоа.

О том, что экс-президент Гарсиа прибыл в уругвайское посольство и попросил убежище, сообщалось в середине ноября.

На пресс-конференции Новоа заявил, что Монтевидео не считает расследование по делу экс-президента политическим преследованием. "Мы поручили нашему послу в Перу, чтобы он попросил сеньора Алана Гарсиа покинуть наше дипломатическое представительство", — сообщил министр на пресс-конференции.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Кроме того, прокуратура предоставила улики, что бывший президент получил от бразильской строительной компании Odebrecht взятку размером в 100 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.