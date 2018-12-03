Слуцкий назвал разрыв Украиной договора о дружбе с Россией формальностью

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Внесение сейчас в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о дружбе Украины с Россией — явно показной политический жест, де-факто разрыв договора при нынешнем уровне отношений стран — это формальность, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

"Внесение президентом Порошенко именно сейчас в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о Дружбе с Россией — явно показной политический жест. И сделан он в едином — предвыборно-истеричном — порыве с провокацией Киева в Керченском проливе и последующего за ней введения военного положения в тех регионах и областях Украины, где рейтинг президента явно не бьет рекорды. Порошенко для сохранения, да что уж там, для узурпации власти намерен продолжать использовать образ России как внешнего врага, а не заниматься реальными вопросами экономики на благо украинских граждан", — заявил Слуцкий журналистам.

Депутат отметил, что де-факто "разрыв договора при нынешнем уровне отношений — это формальность". "Но порошенки приходят и рано или поздно уходят. Россия несмотря ни на что считала и продолжает считать украинский народ братским", — заключил он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.