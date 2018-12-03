В Госдуме попросят проверить данные о тайной британской операции на Украине

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что попросит соответствующие структуры проверить информацию о возможной отправке британских военных специалистов для проведения тайных спецопераций на Украине.
"Безусловно, такая информация нуждается в проверке, потому что это, по существу, может привести к нарушению международных конвенций о воздействии на людей при помощи технических средств. Если это происходит, то это, безусловно, потребует отдельной международной оценки", — сказал Шаманов журналистам в понедельник.
Политик уточнил, что к этой информации нужно отнестись "очень ответственно". "Обязательно попрошу коллег соответствующих структур проверить", — добавил он.
Ранее посольство РФ в Великобритании заявило, что если информация о такой спецоперации Лондона соответствует действительности, то это представляет собой "новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине", размах и последствия которого еще предстоит оценить.