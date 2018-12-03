В Госдуме попросят проверить данные о тайной британской операции на Украине

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что попросит соответствующие структуры проверить информацию о возможной отправке британских военных специалистов для проведения тайных спецопераций на Украине.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады армии Великобритании находятся на Украине. По информации телеканала, в ней служат 1,2 тысячи человек, в их задачи входят "выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции". В последние недели появляется все больше сообщений о британских операциях в сфере информационных войн: помимо обнародования данных о 77-й бригаде, стало известно о правительственном проекте Integrity Initiative, который, по сведениям хакеров Anonymous, занимается вмешательством в дела других стран и финансирует антироссийскую деятельность различных организаций и граждан.

"Безусловно, такая информация нуждается в проверке, потому что это, по существу, может привести к нарушению международных конвенций о воздействии на людей при помощи технических средств. Если это происходит, то это, безусловно, потребует отдельной международной оценки", — сказал Шаманов журналистам в понедельник.

Политик уточнил, что к этой информации нужно отнестись "очень ответственно". "Обязательно попрошу коллег соответствующих структур проверить", — добавил он.

Ранее посольство РФ в Великобритании заявило, что если информация о такой спецоперации Лондона соответствует действительности, то это представляет собой "новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине", размах и последствия которого еще предстоит оценить.