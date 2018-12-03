Наблюдатели от СНГ и ОБСЕ будут поддерживать контакты на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Наблюдатели от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на парламентских выборах в Армении договорились поддерживать рабочие контакты, сообщили в наблюдательной миссии Содружества.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск. Миссия СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов в Армении в конце ноября. Планируется, что в ее составе будет порядка 70 человек, причем около 20 будут работать на долгосрочной основе.

"Руководитель штаба миссии от СНГ Евгений Слобода провел встречу с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршулой Гачек. Во время встречи стороны обсудили ход проходящей избирательной кампании. Была достигнута договоренность о поддержании рабочих контактов, а также о встрече глав миссий СНГ и БДИПЧ ОБСЕ в день голосования", — говорится в сообщении миссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается также, что в рамках мониторинга подготовки внеочередных выборов в парламент Армении долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили окружные и участковые избирательные комиссии Котайкской, Армавирской, Арагацотнской областей и Еревана.

"При посещении комиссий наблюдателям была предоставлена возможность ознакомиться с их работой и получить информацию, касающуюся избирательной кампании. Представители миссии присутствовали на тренингах для членов участковых избирательных комиссий с участием специалистов ЦИК, экспертов в области избирательного законодательства, на которых пошагово разъяснялись процедуры голосования и порядок обобщения его результатов", — говорится в сообщении.

На встрече в армянской нацкомиссии по телевидению и радио долгосрочные наблюдатели от СНГ были проинформированы о порядке мониторинга за освещением предвыборной агитации 39 телерадиокомпаниями. В Генпрокуратуре им сообщили о работе, проводимой ведомством в период избирательной кампании. Ход электорального процесса миссия СНГ обсуждала с руководством предвыборного штаба партии "Процветающая Армения".

В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян". Девятью мандатами владел блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".