Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко.

"Думаю, парламент сможет поддержать", — добавила она за заседании согласительного совета, который транслировал телеканал "112. Украина".

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что законопроект могут рассмотреть в четверг.

"Если в среду рассмотрит профильный комитет, мы в четверг сможем рассмотреть этот законопроект. Это будет зависеть от решения комитета. Если в среду будет комитет, в четверг, думаю, Рада согласится, чтобы мы включили в повестку и перешли к рассмотрению этого вопроса", — сказал Парубий на брифинге, который транслировал украинский "Пятый канал".

"Вред отношениям между народами"

Проект закона прокомментировали в Госдуме. Так, зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Рада поддержит инициативу президента.

По его словам, большинство украинских депутатов контролируются советниками госдепа, которые находятся в руководстве Украины.

"Мы прекрасно понимаем, что Порошенко сегодня не управляет страной, ею управляют другие силы, которые, к сожалению, сделали из Украины страну-мутанта, которая сегодня решает вопросы эскалацией", — заявил РИА Новости депутат.

По его мнению, "расторжение договора не повлияет на отношения двух государств", но "может влиять на отношения наших семей".

"Потому что у нас, особенно там, где введено военное положение, все связано с семейными узами: один брат живет на одной стороне, второй — на другой. Это, конечно, наносит вред отношениям между народами… Все действия (Порошенко — ред.) связаны с действием военного положения", — добавил парламентарий.

"Киев не думает о простых людях"

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что решение разорвать договор о дружбе будет иметь негативные последствия именно для украинской экономики, для благополучия простых граждан.

"От денонсации договора прежде всего пострадает Украина, поскольку в документе много пунктов посвящены соблюдению украинских интересов. Но в нынешних условиях киевские политики думают не о государстве, а только о своих собственных интересах", — сказал Цеков РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские руководители приняли уже достаточно много решений, направленных на подрыв экономики своего государства, ввели антироссийские санкции.

"Если договор о сотрудничестве с Россией будет расторгнут, Украина понесет значительные экономические издержки, негативных последствий для России будет гораздо меньше. Негативные последствия от прекращения договора могут почувствовать и простые граждане", — отметил политик.

По его словам, последние решения Киева полностью укладываются в ту антироссийскую политику, которую проводит президент Украины Петр Порошенко и его команда.