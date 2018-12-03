Связанному с Шведской академией деятелю культуры продлили тюремный срок

СТОКГОЛЬМ, 3 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд Стокгольма оставил в силе решение по делу известного культурного деятеля Жана-Клода Арно, приговоренного в начале октября к двум годам лишения свободы за случай изнасилования женщины в 2011 году, увеличив при этом срок наказания на шесть месяцев, сообщил в понедельник апелляционный суд после рассмотрения дела.

"Обвиняемый осуждается за изнасилование в двух случаях. Срок наказания два года и шесть месяцев тюрьмы ", — говорится в решении суда.

Поясняется, что ранее суд Стокгольма вынес приговор лишь за одно изнасилование, произошедшее в октябре 2011 года. Апелляционный суд принял во внимание и другой случай изнасилования, датированный декабрем 2011 года и за который предыдущий суд не стал наказывать осужденного.

Осенью прошлого года 18 женщин обвинили известного директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, присуждающей Нобелевскую премию и выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование. Разбирательства и дискуссии на фоне разоблачений сексуальных домогательств #metoo вызвали кризис в академии, принявшей решение перенести присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на следующий.

Арно женат на одной из членов академии Катарине Фростенсон. В середине апреля стало известно, что она приняла решение взять перерыв в работе академии.

Первый суд по делу об изнасиловании прошел в конце сентября и обернулся не в пользу Арно. Его приговорили к двум годам тюрьмы. Осужденный считает себя невиновным и поэтому обжаловал решение в апелляционном суде.