МАДРИД, 3 дек — РИА Новости. Хакеры Anonymous опубликовали документы антироссийского британского проекта Integrity Initiative о российско-испанских отношениях, которые назвали фейковыми доказательствами вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками.

В ноябре хакеры впервые опубликовали документы о деятельности в рамках проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Ссылку на доклад Integrity Initiative о "вмешательстве РФ в каталонский кризис" Anonymous сопроводили подписью "фейковые доказательства российского вмешательства в референдум о независимости Каталонии, распространяемые испанскими политиками и СМИ". Второй доклад британского проекта посвящен восприятию России в Испании и возможным шагам, которые могут быть направлены на ухудшение имиджа Москвы в этой стране.

Авторы первого текста Integrity Initiative признают, что "Кремль поддерживает Мадрид и считает каталонский кризис внутренним делом Испании", по крайней мере, "на официальном уровне". Однако, по их мнению, этот кризис Москва использует для демонстрации проблем в ЕС и снижения уровня европейской демократии. Российские СМИ и некоторые "пророссийские голоса в Twitter", считают авторы доклада, уделяют Каталонии повышенное внимание. В качестве примеров таких "голосов" они приводят Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. В докладе приводится серия твитов, в частности, Ассанжа и WikiLeaks, которые авторы доклада расценивают как поддержку движения за независимость Каталонии.

Особое внимание авторы документа уделяют позиции крупнейшей испанской газеты EL País, которая заявила об участии "российской пропаганды" в этом конфликте, поставив вопрос о "степени участия Кремля". Приводятся ссылки на публикацию в El País, в которой утверждается, что "число российских ботов" в Twitter по поводу каталонского кризиса увеличилось на 2000%. При этом издание ссылается на данные Альянса по обеспечению демократии (Alliance for Securing Democracy, ASD), который занимается информационной борьбой с российскими СМИ и существует при поддержке поддержке центра German Marshall Fund (GMF), который частично финансируется правительством США.

Также приводятся ссылки на публикации в Twitter ссылок на статьи агентства Sputnik и телеканала RT, опубликованные в разгар кризиса, равно как и твит, в котором утверждается, что государственное российское телевидение заявляет о "надвигающейся гражданской войне в Испании" со скриншотом программы телеканала "Россия 1". При этом в приведенном скриншоте информации о "гражданской войне" нет, аудио- либо видеодоказательства не приводятся. Авторы также думают, что, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что каталонский кризис — внутреннее дело Испании, само упоминание слова "референдум" "придает ему (голосованию — ред.) некую легитимность", и свидетельствует о том, что в Москве "внимательно следят за кризисом".

Давая оценку российско-испанским отношениям в целом, Integrity Initiative называет их "дружественными", но указывает, что "политические, социальные и экономические связи относительно ограничены". Испанские власти, отмечают авторы доклада, считают Россию важным партнером в области туризма, а также заинтересованы в развитии совместных проектов в области строительства и инфраструктуры. При этом они указывают на присутствие испанских военных в миссиях НАТО в странах Балтии, что, по их мнению, "не осталось незамеченным в Москве". "Является ли это вмешательство в каталонский вопрос своего рода напоминанием или сообщением Мадриду из Кремля?" — задаются вопросом авторы доклада.

Кроме того, авторы доклада обращают внимание на поддержку рядом испанских общественных и антифашистских организаций самопровозглашенных республик Донбасса, а также публикуют фотографии делегации малочисленной организации "Андалусская национальная ассамблея", добивающейся независимости Андалусии, в Крыму. Также в докладе обратили внимание на презентацию в Барселоне книги российского политолога Александра Дугина. Авторы делают вывод, что "эта деятельность и эти события имели ограниченное политическое влияние", однако и "пренебрегать" ими "полностью нельзя".

Отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в отделении Каталонии, авторы доклада Integrity Initiative заявляют, что, "вероятно, нет", но с некоторыми оговорками — в частности, о том, что РФ в целом "заинтересована в разделенной Европе", а отделение Каталонии может повлиять на аналогичные сепаратистские движения в других странах, в частности, в Италии и Германии.

Второй документ Integrity Intiative по Испании, который обнародовали хакеры Anonymous, называется "Почему так сложно ставить вопрос о России в Испании и что надо сделать". Авторы документа сетуют, что "Россия не воспринимается как проблема, влияющая на национальную безопасность Испании". В частности, украинская проблема воспринимается здесь не как угроза европейской безопасности, а исключительно как "постсоветское дело", а "дело Скрипаля" в Мадриде видят как "разборки мафии" и "сведение счетов". На международной арене, отмечают авторы, Испания "всегда поддерживает и принимает примирительный тон и настаивает на диалоге", а критика российской политики на Украине и в Сирии не влияет на освещение в СМИ двусторонних отношений между Мадридом и Москвой.

Авторы доклада считают, что в Испании следует "увеличить знания о современной России" и "повестке дня Путина" для усиления критического восприятия РФ. "Несмотря на жалобы посольства России в Мадриде, в Испании мало кто работает над этим вопросом", — пишут авторы доклада. Они указывают на публикации El País о якобы вмешательстве Москвы в каталонский кризис, но отмечают, что "отрицательным" является то, что только эта газета поднимала эту тему и все обернулось лишь "борьбой между El País и RT".

Новые документы, опубликованные Anonymous в начале декабря, связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. Документы, относящиеся к Греции, представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА".

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную информацию, отметил, что, как можно понять из комментарием Integrity Initiative, единственная ее задача — "очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран".