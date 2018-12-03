Сеул планирует за пять лет достичь мира на Корейском полуострове

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство Южной Кореи планирует за пять лет достичь мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, следует из данных правительственного доклада парламенту, передает агентство Ренхап.
"В общем плане освещен пятилетий план полной денуклеаризации и закрепления прочного мира на Корейском полуострове", — сообщает агентство.
Отмечается, что по сравнению с подобным планом правительства экс-президента Южной Кореи Пак Ын Хе в нынешнем документе сократились упоминания объединения двух стран и больше внимания уделено проблеме денуклеаризации, созданию "новой экономической общины" на полуострове и проектам развития межкорейских отношений.
Кроме этого, в ходе прошедших переговоров Ким Чен Ын заявил о намерении посетить Сеул с ответным визитом "в ближайшем будущем". Позже Мун Чжэ Ин уточнил, что слова северокорейского лидера означали, что он намерен посетить Южную Корею до конца этого года, если на это не повлияют непредвиденные обстоятельства.