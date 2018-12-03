Сербии требуется около 15 миллиардов евро на экологию

КАТОВИЦЕ, 3 дек – РИА Новости. Мероприятия по защите экологии в Сербии требуют около 15 миллиардов евро, заявила премьер-министр страны Анна Брнабич во время 24-й Конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице на юге Польши.

"Сербия поддерживает действия по улучшению климата и призывает к действиям. Мы должны действовать сейчас. Сербия уже страдает от климатических изменений. Мы серьезно пострадали от наводнений в 2014 году. Три года спустя мы серьезно пострадали из-за засухи", — сказала Брнабич.

"Если есть вопрос, который нельзя решить в одиночку –то это именно этот вопрос. Охрана окружающей среды – это одна из самых сложных задач на нашем пути к членству ЕС", — добавила она.

По словам премьера, на мероприятия по изменению климата Сербии в ближайшее время понадобится около 15 миллиардов евро. "До 15 миллиардов евро потребуется нам на экологические мероприятия. Переработка сточных вод, твердых отходов. Только на это потребуется около 7 миллиардов евро", — сказала она.

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.