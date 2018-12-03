Госдума намерена принять заявление по инциденту в Керченском проливе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник планирует принять заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны украинских властей, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Завтра в 13.30", — заявил Мельников, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно проекту заявления, истинные цели провокации Украины в Керченском проливе стали понятны после введения военного положения на территориях тех областей Украины, в которых у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки.

"(Президент Украины) Петр Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны. Одновременно он пытается получить по сути диктаторские полномочия в наиболее промышленно развитых регионах страны, пострадавших от экономической и социальной деградации во время его правления", — говорится в документе.

Возмущение у российских парламентариев вызывает также новая волна нападений национал-радикалов на дипломатические представительства РФ на Украине, инспирированных данной провокацией. Отмечается, что Украина в очередной раз расписалась в неуважении норм и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается неприкосновенности посольства и генеральных консульств Российской Федерации. В этом же ряду находятся участившиеся в последнее время нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории страны.

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима", — говорится в документе.

Как сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы председатель ГД Вячеслав Володин, все были едины во мнении о том, что "необходимо принимать обращение к парламентам европейских стран, межпарламентским структурам и объяснять ситуацию, что на самом деле произошло.

Он подчеркнул, что европейские парламенты в настоящее время являются заложниками пропаганды при отсутствии правдивой информации. "Наш долг — проинформировать парламенты стран Европы, национальные парламенты стран Азии. Конечно, мы будем рассказывать, как все было на самом деле. Мы считаем, что это провокация, провокация спланированная. За ней стоит президент Украины Петр Порошенко, желая сохранить свою личную власть", — добавил Володин.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.