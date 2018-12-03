В Южной Корее призвали США разрешить гуманитарные проекты в КНДР

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специальный советник президента Южной Кореи по вопросам объединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил, что США могут выйти из "тупика" в переговорах по денуклеаризации с КНДР, если разрешат ведение гуманитарных проектов в стране, передает агентство Рёнхап.

"Многие американские граждане хотят вести гуманитарный бизнес в Северной Корее, но не могут из-за ограничений правительства. Снятие этих ограничений может стать довольно позитивный посланием Северной Корее", — сказал Мун Чжон Ин.

Советник добавил, что вознаграждением КНДР за шаги по денуклеаризации не обязательно должно быть смягчение санкций. Как сообщает агентство, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что такое "вознаграждение" может включать сокращение военных учений между Южной Кореей и США, гуманитарную помощь, обмен в спортивной и культурной сфере.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в январе или феврале следующего года.