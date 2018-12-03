В Кабуле полиция штурмует дом сына экс-министра обороны

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Не менее шести полицейских и один журналист были ранены в Кабуле, где правоохранители пытаются взять штурмом дом, в котором живет сын бывшего министра обороны Афганистана Абдула Рахима Вардака, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя МВД.

Противостояние происходит в районе Шахр-э-Нав. Сообщается, что сын экс-министра отказался покинуть дом по приказу властей, а его телохранители устроили перестрелку со стражами порядка.

Телеканал 1TVNews сообщает, что офис Вардака отрицает причастность его семьи к инциденту. По информации представителей экс-министра, речь идет о доме некоего Тамима Шансаба.

Абдул Рахим Вардак занимал пост министра Афганистана с 2004 по 2012 год.