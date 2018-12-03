Киев оборудует позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже ДНР и ЛНР обвинили украинских военнослужащих в расположении на участках разведения, что противоречит минским договоренностям.

"Личный состав 14 механизированной бригады ВСУ занимается оборудованием новых позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое", — рассказал Осадчий.