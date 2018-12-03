Во Вьетнаме призвали укрепить военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия всегда была и остаётся надёжным союзником Вьетнама, сегодня стоит задача поднять военное сотрудничество между двумя странами на новый уровень, заявил заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Нгуен Ти Винь.

"Мы всегда хорошо осознаём, что и раньше, и сейчас, и в будущем Россия постоянно является близким, надёжным верным другом Вьетнама. Наша задача — выдвинуть отношения военного сотрудничества между нашими странами на новый уровень", — сказал вьетнамский военачальник в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник.

Он отметил, что на этот раз приехал в Москву "выразить решимость конкретизировать достигнутые ранее решения об укреплении военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом". Генерал считает, что ситуация в мире и в регионе, где расположен Вьетнам, "очень нестабильна".

По его словам, в ходе уже состоявшейся встречи с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым они говорили о том, "чтобы дать правильную оценку ситуации, укрепить отношения между Россией и Вьетнамом". Нгуен Ти Винь выразил надежду, что его страна и РФ могут сотрудничать в решении глобальных проблем, работая в миссиях по защите мира под эгидой ООН, в области военной медицины.

Кроме того, он отметил, что Вьетнам в 2020 году будет принимать саммит АСЕАН, и выразил надежду на координацию и сотрудничество с Россией, как надёжным и верным другом, чтобы республика могла сполна выполнить обязательства хозяйки саммита.