Во Вьетнаме призвали укрепить военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия всегда была и остаётся надёжным союзником Вьетнама, сегодня стоит задача поднять военное сотрудничество между двумя странами на новый уровень, заявил заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Нгуен Ти Винь.
Он отметил, что на этот раз приехал в Москву "выразить решимость конкретизировать достигнутые ранее решения об укреплении военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом". Генерал считает, что ситуация в мире и в регионе, где расположен Вьетнам, "очень нестабильна".
Кроме того, он отметил, что Вьетнам в 2020 году будет принимать саммит АСЕАН, и выразил надежду на координацию и сотрудничество с Россией, как надёжным и верным другом, чтобы республика могла сполна выполнить обязательства хозяйки саммита.