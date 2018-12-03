Суд в Нидерландах отказал пенсионеру в требовании сократить возраст

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Суд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду, подавшему иск в начале ноября с требованием снизить его возраст в документах до 49 лет, сообщается в заявлении на сайте суда.

"Господин Рателбанд имеет право чувствовать себя на 20 лет моложе и вести себя соответственно. Но сократить его возраст — означает вычеркнуть 20 лет из официальных документов, свидетельств о рождении, смерти и заключении браков", — говорится в заявлении.

Как отмечается, отказ суда также аргументировался тем, что с возрастом связано много других законов, которые "потеряли бы смысл при удовлетворении требования истца".

Отмечается, что суд признал, что "в обществе существует тенденция следить за внешностью и оставаться в форме как можно дольше", но не рассмотрел в этом достаточных причин для снижения возраста человека.

Кроме того, Рателбанд не предоставил достаточно доказательств того, что он подвергался дискриминации из-за возраста.