В ДНР сообщили о трудностях при пересечении КПП из-за военного положения

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Введение на Украине военного положения создает трудности для жителей Донбасса при пересечении пунктов пропуска на линии соприкосновения, заявил в понедельник журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"В адрес уполномоченного по правам человека в ДНР поступают обращения граждан, свидетельствующие о том, что подписанный президентом Украины указ создает затруднения при пересечении линии разграничения. Проблемы возникли после введения военного положения, которое повлияло на работу контрольных пунктов въезда-выезда с украинской стороны", — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Также в ведомстве выразили озабоченность из-за ограничений со стороны силовиков в процедуре пересечения КПП через линию соприкосновения, "так как не исключено, что в случае невозможности пройти идентификацию на территории Украины граждане не смогут получить пенсии и иные социальные пособия".