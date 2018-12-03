Додон поблагодарил Россию за амнистию для молдавских нелегалов

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил руководство России за выполнение договоренности в области амнистии для молдавских граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ.

МВД РФ после договоренностей лидеров Молдавии и России Игоря Додона и Владимира Путина объявило о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России, соответствующую информацию министерство опубликовало на официальном сайте.

"Выражаю благодарность российскому руководству за конкретные шаги по выполнению договоренности, достигнутой с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе моего официального визита в Россию 31 октября – 1 ноября. Теперь у граждан Молдавии, которые по ряду причин нарушили миграционное законодательство России, эти нарушения могут быть аннулированы, если они покинут территорию России в январе-феврале 2019 года и вернутся в Россию не ранее марта будущего года", — написал Додон в понедельник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что воспользоваться этой возможностью смогут граждане Молдавии, которые нарушили положения части 4 и 8 статьи 26 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", а также положения части 12, 13 и 14 статьи 27 того же закона. Решение касается и тех граждан Молдавии, которые ранее были депортированы за данные нарушения.

"Этот шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи нашим гражданам и в развитии стратегического партнерства с нашей страной во всех областях, представляющих взаимный интерес", — подчеркнул президент.

Ранее Додон сообщил, что по результатам проведенных в начале ноября переговоров с президентом России около 180 тысяч работающих в РФ молдавских граждан, у которых есть нарушения российского законодательства, смогут воспользоваться амнистией. Он пообещал, что детально расскажет о механизме реализации этих договоренностей в ходе предстоящих в ноябре встреч с соотечественниками. Додон также напоминал, что в 2017 году по договоренности с президентом России был объявлен первый этап амнистии по статье 26 федерального закона РФ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", которым воспользовались примерно 30 тысяч человек.