В Литве рассказали о сопровождении российских самолетов истребителями НАТО

ВИЛЬНЮС, 3 дек — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, четыре раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

"С 26 ноября по 2 декабря истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, четыре раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

С сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с литовской территории осуществляют бельгийские ВВС с истребителями F-16 Fighting Falcon.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.