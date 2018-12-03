БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Жена арестованного в Черногории оппозиционера Небойши Медоевича — Марина Медоевич и невеста его забаррикадировавшегося в парламенте соратника по "Демократическому фронту" (ДФ) Милана Кнежевича — Тамара Магдаленич, обратились к руководству ЕС с открытым письмом в связи с арестом политиков.

Ранее руководство оппозиционного ДФ Черногории призвало граждан на ежедневные протесты перед зданиями суда и Скупщины (парламента) в Подгорице, после того как Апелляционный суд подтвердил арест для лидеров движения Медоевича и Кнежевича. В воскресенье Марина Медоевич провела одиночный протест при поддержке сочувствующих перед зданием суда в Подгорице. Затем они с невестой Кнежевича написали открытое письмо руководству ЕС, которое жена арестованного оппозиционера опубликовала в Facebook

"Такая Черногория представляет опасность не только для собственных граждан, но и Европы. Учитывая вашу позицию в ЕС, считаем, что вы несете ответственность и обязанность реагировать на грубое нарушение фундаментальных прав человека, которые ежедневно происходят в Черногории и, наконец, займете позицию, которая защищает европейские ценности, на которые так часто указываете", — написали жена и невеста оппозиционеров в открытом письме.

"В противном случае, боимся, что это станет опасным сигналом всему сообществу европейских народов, что гонения на политических оппонентов, аресты невинных людей и действия судов под политическую диктовку легальны и легитимны", — говорится в письме.

Медоевич и Магдаленич призвали Брюссель "проснуться и прекратить самоволие и издевательства черногорских властей".

Высший суд в Подгорице ранее постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем. Медоевича полиция в пятницу доставила в тюрьму, где он объявил голодовку. Кнежевич в тот же день забаррикадировался в скупщине с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством.

Адвокаты оппозиционеров в пятницу обжаловали постановление об аресте. В воскресенье Апелляционный суд Черногории подтвердил меру ареста для оппозиционеров. Лидер ДФ Андрия Мандич заявил, что Кнежевич с соратниками останется в здании парламента и "добровольно в тюрьму не пойдет". Защита оппозиционеров сообщила, что готовит жалобу конституционному суду.

В июне 2017 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции снял депутатский иммунитет с Медоевича. Спецпрокуратура подозревает политика в том, что он "возглавлял преступную группу, которая занималась отмыванием денег с целью финансирования избирательной кампании" осенью 2016 года.

Оппозиционный лидер неоднократно заявлял об угрозах своей жизни. Нападения на Медоевича происходили в 2014 году в аэропорту Белграда, когда на него с кулаками набросился авторитетный черногорский бизнесмен Веселин Пейович, и в 2010 году, когда его попытался в Подгорице избить Ненад Мичунович, родственник еще более авторитетного бизнесмена Брано Мичуновича, которого оппозиция называет "главарем наркомафии" Черногории.