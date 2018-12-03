Власти Польши заявили, что не намерены отказываться от угля в энергетике

КАТОВИЦЕ (Польша), 3 дек – РИА Новости. Польша не собирается полностью отказываться от использования угля в энергетике, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во время 24-й Конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице на юге Польши.

"Уголь является нашим стратегическим источником энергии. По оценкам специалистов, мы имеем запас угля на 200 лет", — сказал Дуда. "Трудно представить, чтобы мы полностью отказались от нашего стратегического сырья", — заявил он. "Энергетическая суверенность должна быть на первом месте", — заключил польский президент.

При этом он также подчеркнул, что Польша, безусловно, будет развивать "чистые" источники энергии, ядерную энергетику, стремиться максимально снизить загрязнение атмосферы.

Парижское климатическое соглашение — первое глобальное, подписанное 194 странами в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий для сдерживания "глобального потепления". Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение. Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений соглашения.