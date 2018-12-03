Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение о допуске к военным украинским морякам, задержанным в Черном море, омбудсмена этой страны Людмилы Денисовой принимает следователь, но в решении данного вопроса хотелось бы зеркального отношения Киева к посещениям арестованных, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, напомнив о том, как ей и российскому консулу отказали в посещении российских граждан.

"Это решает следователь, но нужно иметь в виду, что на территории России работает консульская конвенция, и хотелось бы взаимного зеркального отношения в решении этих вопросов. Когда я приехала в Киев, мне было отказано в посещении граждан России… Нашему консулу тоже было отказано", — сказала она журналистам.

Москалькова подчеркнула, что консул имеет право посетить моряков, чтобы выяснить, какая им необходима помощь.

"Очень важно налаживать диалог, чтобы можно было более эффективно помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию",- отметила омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова побывала на Украине в июне, она сообщила, что не смогла посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в СИЗО Киеве, поскольку украинская сторона отказала ей, сославшись на отсутствие необходимых документов. При этом ранее в посещении Одинцова российскому консулу также было отказано.

Кроме того, в июне МИД РФ запрашивал у внешнеполитического ведомства Украины разрешение для консула России на посещение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, но получил отказ.

Ранее Москалькова заявила, что задержанные украинские моряки обеспечены в московских следственных изоляторах всеми предметами первой необходимости, жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медицинской помощи с их стороны не поступало, все они получают необходимое питание, у многих есть адвокаты.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.