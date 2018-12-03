В Госдуме не исключают международного расследования по Integrity Initiative

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новую порцию документов британского проекта Integrity Initiative, которую опубликовали хакеры Anonymous, нужно проанализировать и, если есть доказательства, надо проводить расследование на международном уровне, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
В частности, в публикациях, касающихся Испании, говорится о "фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками". Документы, относящиеся к Греции, представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА". Кроме того, опубликованные документы содержат перечень, как предполагается, реальных и потенциальных участников так называемого немецкого "второго кластера" проекта.
Политик не исключил, что для этих целей следует создать специальную комиссию на международном уровне для того, чтобы проанализировать опубликованные материалы.
"Но прежде, чем обвинять, нужно провести анализ, так как это тоже может быть вброс", — пояснил он.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную информацию, отметил, что, как можно понять из комментарием Integrity Initiative, единственная ее задача — "очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран".