В Госдуме не исключают международного расследования по Integrity Initiative

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новую порцию документов британского проекта Integrity Initiative, которую опубликовали хакеры Anonymous, нужно проанализировать и, если есть доказательства, надо проводить расследование на международном уровне, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

В ноябре хакеры впервые опубликовали документы о деятельности в рамках проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Новые документы, опубликованные Anonymous в начале декабря, связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия.

В частности, в публикациях, касающихся Испании, говорится о "фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками". Документы, относящиеся к Греции, представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА". Кроме того, опубликованные документы содержат перечень, как предполагается, реальных и потенциальных участников так называемого немецкого "второго кластера" проекта.

"Обязательно это надо делать… Если есть доказательства, то не надо ими пренебрегать, а надо фактически говорить об этом (о поведении расследования — ред.)", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос о том, нужно ли проводить расследования на основании опубликованных хакерами материалов.

Политик не исключил, что для этих целей следует создать специальную комиссию на международном уровне для того, чтобы проанализировать опубликованные материалы.

"Но прежде, чем обвинять, нужно провести анализ, так как это тоже может быть вброс", — пояснил он.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную информацию, отметил, что, как можно понять из комментарием Integrity Initiative, единственная ее задача — "очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран".