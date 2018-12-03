На Украине намерены исправить запись о Севастополе в книге рекордов Гиннеса

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не согласно, что в Книге рекордов Гиннеса Севастополь обозначили как территорию России, и попытается исправить запись, заявила в понедельник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Ранее Книга рекордов Гиннеса зафиксировала установленный еще в мае в Севастополе рекорд по балансированию гвоздей белорусом Александром Бендиковым. Рекордсмен удержал на шляпке одного гвоздя 349 гвоздей. Соответствующая запись сделана в сертификате, опубликованном на сайте справочника Guinness World Records, место установления рекорда указано как In Sevastopol, Russian Federation.

"Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса", — написала Зеленко в аккаунте в Twitter.

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