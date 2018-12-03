Парубий рассказал, когда рассмотрят проект о выборах при военном положении

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины может уже на этой неделе рассмотреть предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о проведении 23 декабря местных выборов при военном положении, заявил в понедельник спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Ранее представитель Порошенко в парламенте, депутат от фракции партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко заявила, что Порошенко подал на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий проведение местных выборов в период действия военного положения.

"Сейчас проводим дискуссии по вопросу юридической возможности проведения выборов во время военного положения. Сейчас ведем дискуссии и получаем информацию от ЦИК и, надеюсь, что до конца дня будем иметь взвешенную юридическую справку и позицию, как можно будет этот вопрос решить. Но я делаю все возможное, чтобы мы сняли все юридические препоны для проведения местных выборов во время военного положения. Этот вопрос, возможно, мы тоже будем рассматривать в сессионном зале", — сказал Парубий на брифинге, который транслировал украинский пятый канал.

Он добавил, что проект может быть рассмотрен уже на этой неделе.

Ранее Верховная рада Украины на фоне инцидента в Черном море одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.