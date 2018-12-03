Премьер Словакии удивлен решению суда об аресте 12 активистов Greenpeace

ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Премьер Словакии Петер Пеллегрини на своей странице в соцсети Facebook выразил удивление решением суда города Прьевидза оставить под арестом 12 активистов международной экологической организации Greenpeace, задержанных ранее в ходе акции протеста на территории угольной шахты в городе Новаки.

Активисты Greenpeace в среду, 28 ноября, забрались на вышку шахты и растянули там плакат с лозунгом, направленным против добычи угля на территории Словакии. Позднее их задержали. По данным местных СМИ, действия активистов привели к приостановке работы на шахте на 5 часов.

В воскресенье районный суд города Прьевидза постановил, что задержанные активисты останутся под стражей. По словам судьи, существуют опасения, что в случае освобождения активисты могут принять участие в аналогичных действиях, а зарубежные участники акции могут покинуть Словакию и таким образом избежать ответственности.

"Никто не имеет права самовольно вступать на чужую территорию. С другой стороны, следует задуматься, является ли адекватным этому правилу решение оставить 12 молодых людей под арестом. Я с уважением отношусь к постановлениям судов, но насколько абсурдным мне ранее показалось освобождение из-под стражи убийцы молодого филиппинца (в Словакии), настолько удивительным кажется и данное решение (по активистам Greenpeace)", — написал Пеллегрини.

По словам премьера, он намерен в самое ближайшее время обсудить данную проблему с главой минюста Габором Галом. "Надо установить такие правила, чтобы за решетку попадали лишь те люди, которые представляют собой опасность для общества", — подчеркнул Пеллегрини.

Решение суда города Прьевидза подвергли критике лидеры всех оппозиционных партий, а также председатель входящей в правящую коалицию партии "Мост" Бела Бугар, который в своем сообщении в соцсети Facebook выразил надежду, что ситуация с активистами Greenpeace быстро разрешится и они будут отпущены на свободу.