В Киеве радикалы попытались заблокировать работу телеканала

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Киеве несколько десятков радикалов из организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) попытались заблокировать телеканал "Наш", сообщает интернет-издание "Вести".
По данным "Вестей", 21 ноября националисты уже пикетировали телеканал.
Его руководитель Тигран Мартиросян предполагает, что акции протеста проходят в интересах действующей власти.
"За десять дней работы в нашем эфире побывало много разных политиков, и мы продемонстрировали, что на самом деле независимы", — сказал он.
Канал "Наш" — новый медиаресурс, созданный в ноябре внефракционным депутатом Евгением Мураевым. Мураев в сентябре покинул партию "За жизнь" и создал новый политический проект — партию "Наши".
*Экстремистская организация, запрещена в России