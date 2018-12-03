В Киеве радикалы попытались заблокировать работу телеканала

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Киеве несколько десятков радикалов из организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) попытались заблокировать телеканал "Наш", сообщает интернет-издание "Вести".

Радикалы собирались огородить здание колючей проволокой, но это им не удалось, так как на место происшествия прибыли около десяти полицейских.

По данным "Вестей", 21 ноября националисты уже пикетировали телеканал.

Его руководитель Тигран Мартиросян предполагает, что акции протеста проходят в интересах действующей власти.

"За десять дней работы в нашем эфире побывало много разных политиков, и мы продемонстрировали, что на самом деле независимы", — сказал он.

Канал "Наш" — новый медиаресурс, созданный в ноябре внефракционным депутатом Евгением Мураевым. Мураев в сентябре покинул партию "За жизнь" и создал новый политический проект — партию "Наши".

*Экстремистская организация, запрещена в России