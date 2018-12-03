Додон прокомментировал участие Молдавии в совете ЕАЭС

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что участие страны в качестве наблюдателя в заседании совета Евразийского экономического союза открывает перспективы для углубления экономического, социального и гуманитарного сотрудничества со странами ЕАЭС.

"На этой неделе Республика Молдова впервые примет участие в качестве наблюдателя в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза. Для Молдовы это хорошая возможность и перспективы для углубления экономического, социального и гуманитарного сотрудничества", — написал Додон в понедельник на странице в Facebook. Он добавил, что встреча руководителей стран ЕАЭС состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

По словам Додона, в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов (или 12% от всего импорта стран ЕАЭС). При этом Молдавия экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет увеличения объемов производства и экспортного потенциала продукции.

"Есть большой потенциал сотрудничества в энергетике (для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы), продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции (в странах ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента), имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса (есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития)", — добавил президент.

На саммите в Сочи 14 мая 2018 года Молдавии единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдавией в апреле2017 года.