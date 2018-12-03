МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Законопроект о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с РФ могут вынести на рассмотрение Рады Украины на этой неделе, уже в четверг, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Ранее представитель президента Украины Петр Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко подаст на рассмотрение в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

"Если в среду рассмотрит профильный комитет, мы в четверг сможем рассмотреть этот законопроект. Это будет зависеть от решения комитета. Если в среду будет комитет, в четверг, думаю, Рада согласится, чтобы мы включили в повестку и перешли к рассмотрению этого вопроса", — сказал Парубий на брифинге, который транслировал украинский "Пятый канал".