Москалькова раскритиковала попытки представить Россию агрессором

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Всякие попытки представить Россию как агрессора являются ложью, заявила в понедельник в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на всероссийском открытом уроке "Права человека".

"Россия очень трепетно относится к соблюдению прав человека. И всякие попытки представить нашу страну как агрессора, или страну, не уважающую права человека, являются, конечно, ложью. Потому что та система, включая уполномоченного по правам человека, которая отстроена, вся она нацелена на сохранение, защиту, соблюдение прав человека, а если они нарушены — на восстановление нарушенных прав", — подчеркнула омбудсмен.

Обвинения в агрессии со стороны Киева усилились после провокации в Черном море 25 ноября, когда корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. В отношении 24 моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

В понедельник Москалькова заявила, что на этой неделе приедет в СИЗО "Лефортово" и "Матросскую тишину", где находятся задержанные украинские моряки, чтобы убедиться, что их права не нарушаются. Москалькова отметила, что задержанные обеспечены в московских следственных изоляторах всеми предметами первой необходимости, жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медицинской помощи с их стороны не поступало, все они получают необходимое питание, у многих есть адвокаты.

Омбудсмен уточнила, что и тех, и других посетили члены столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Решение о допуске к задержанным морякам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой примет следствие, добавила Москалькова.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



