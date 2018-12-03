В ДНР опасаются наступления силовиков на севере и юге республики

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасается наступления украинских силовиков на севере и юге ДНР, сообщил журналистам заместитель начальника управлений народной милиции Эдуард Басурин.

Ранее в военном ведомстве заявляли, что украинские силовики планируют в декабре начать наступление в районе Новоазовска с целью выйти на границу с Россией, для этого они стягивают в Донбасс артиллерийские системы, в том числе и РСЗО "Град".

"Наша разведка получила достоверные данные по подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления. Первый вариант готовится британскими специалистами на горловском направлении… Второй вариант готовится военными специалистами из США на мариупольском направлении", — сказал Басурин.

По его словам, основной задачей станет взятие под контроль границы с Российской Федерацией и "создание условий для размещения натовского ограниченного контингента, якобы в качестве миротворческого".