НАТО призывает к сдержанности в ситуации вокруг Керченского пролива

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО подтверждает призыв к сдержанности в ситуации вокруг Керченского пролива и призывает Россию освободить украинских моряков и корабли, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД 29 стран-членов Североатлантического альянса 4-5 декабря в Брюсселе.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", — сказал он журналистам. Столтенберг от имени НАТО также призвал Россию освободить задержанные украинские корабли и их экипажи.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>