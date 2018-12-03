Москалькова планирует посетить задержанных украинских моряков

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что на этой неделе приедет в СИЗО "Лефортово" и "Матросскую тишину", где находятся задержанные украинские моряки, нарушившие границу России в Черном море.

"Я на этой неделе побываю в "Лефортово" и "Матросской тишине", чтобы убедиться, что права моряков не нарушаются", — заявила она журналистам.

Ранее Москалькова заявила, что задержанные украинские моряки обеспечены в московских следственных изоляторах всеми предметами первой необходимости, жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медицинской помощи с их стороны не поступало, все они получают необходимое питание, у многих есть адвокаты.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>







Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.