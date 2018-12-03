В Газе приговорили к казни шесть палестинцев за шпионаж в пользу Израиля

ГАЗА, 3 дек — РИА Новости. Военный суд в секторе Газа приговорил к смертной казни шесть жителей анклава, признав их виновными в пособничестве израильским спецслужбам, сообщило местное МВД.

Еще восемь палестинцев, проходивших по той же статье, получили менее суровые приговоры.

"Военный суд признал виновными 14 палестинцев в шпионаже в пользу врага и приговорил шестерых к смертной казни", — сообщило министерство.

В отличие от Западного берега, где действует фактический мораторий на высшую меру наказания, в секторе Газа регулярно выносят и приводят в исполнение смертные приговоры за тяжкие уголовные преступления и сотрудничество с Израилем.