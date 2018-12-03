Москалькова обратится в ООН из-за ограничений на въезд россиян на Украину

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится в ООН и Совет Европы в связи с запретом на въезд на Украину россиянам мужского пола из-за военного положения.

"Безусловно, это нарушение прав человека… Это нарушение не только национального, но и международного права. Я со своей стороны буду обращаться в управление по правам человека ООН, в Совет Европы, чтобы они обратили внимание и предприняли меры для противодействия таких нарушений",- сказала Москалькова журналистам.

Граждане России с прошлого понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из различных украинских городов, преимущественно из Киева. По состоянию на понедельник, число россиян, которые вынуждены были вернуться в аэропорт Минска из-за недопуска на Украину, за неделю составило почти 190 человек.

Украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.