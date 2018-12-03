МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Совет Федерации может на заседании 5 декабря принять обращение к международному сообществу, в котором говорится о нарушении прав человека на Украине в связи с введением военного положения, а также по инциденту у Керченского пролива, сообщил РИА Новости в понедельник источник в верхней палате парламента.

"Планируется рассмотреть обращение к мировому сообществу в связи с введением военного положения на Украине, которое нарушает права человека, в особенности — на востоке страны",- сказал собеседник агентства.

Сенаторы намерены призвать международные правовые институты защитить права граждан, особенно в Донбассе.

Кроме того, в проекте заявления будет подниматься тема инцидента у Керченского пролива, "который в нашей стране расценивают как продуманную провокацию против России", подчеркнул источник.

По его словам, проект документ может обсуждаться в понедельник на заседании международного комитета, затем — на заседании Совета палаты, "а 5 декабря — на пленарном заседании Совета Федерации".

В повестке международного комитета СФ в понедельник планируется обсуждение в закрытом режиме провокации с участием трех кораблей ВМС Украины у Керченского пролива. На заседание приглашены замглавы МИД РФ Григорий Карасин и представители ФСБ.

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>