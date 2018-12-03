В Кремле отметили содействие Эр-Рияда расследованию гибели Хашукджи

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Кремле оценивают как весьма продуктивную и содержательную встречу президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на саммите G20, Москва отмечает готовность Эр-Рияда участвовать в расследовании убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У российской стороны свои отношения с Саудовской Аравией. Мы отмечаем готовность саудитов принимать участие в расследовании. Мы заинтересованы в продолжении развития двусторонних отношений российско-саудовских", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как можно трактовать очень теплое приветствие бен Сальмана Путиным в ходе G20 на фоне разговоров о причастности саудовского принца к убийству Хашукджи.

Он добавил, что "на полях саммита состоялась весьма продуктивная и содержательная беседа президента Путина с наследным принцем". Пресс-секретарь главы государства отметил, что в ходе этих переговоров помимо вопросов двусторонних отношений затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+.

"Поэтому, именно исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне", — пояснил Песков.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.