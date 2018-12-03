ЦИК Армении сообщил о проведении онлайн-трансляции на выборах в парламент

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. За ходом голосования на парламентских выборах в Армении 9 декабря можно будет следить в интернете в онлайн режиме, заявил в интервью РИА Новости глава Центризбиркома страны Тигран Мукучян.

"Полторы тысячи избирательных участков из 2010 будут оснащены видеокамерами. Там проголосуют больше 89% от общего числа избирателей. То есть, камер не будет только в маленьких избирательных участках, где голосует меньше 100 избирателей. Ну, и в тех местах, где просто было технически невозможно поставить веб-камеры, например, из-за отсутствия надлежащего интернета и невозможности организовать оттуда трансляцию", — сказал Мукучян.

По его словам, на всех участках, где установят камеры, будет вестись онлайн-трансляция. "Будет работать сайт, там можно будет набрать номер избирательного участка и следить за ходом голосования в режиме он-лайн. Камеры будут работать и во время подведения итогов", — сказал Мукучян.

По его словам, в Центризбиркоме уже сформирована рабочая группа, которая в день голосования будет следить за всеми новостями в электронных СМИ. "Потому что, особенно в день голосования, оперативным путем вся эта информация появляется на сайтах. Мы будем следить за ходом", — сказал председатель ЦИК.

Он добавил, что, как только появляются сведения о нарушениях, Центризбирком быстро уточняет фактические данные прямо с избирательных участков, выступает со своими комментариями и, при необходимости, принимает меры.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет роспуск законодательного органа. В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владел возглавляемый и.о. премьера блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".