Решение об аресте Вышинского принимал лично Порошенко, считает эксперт

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского принимал лично украинский президент Петр Порошенко, полагает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли задержание Вышинского могло планироваться на высоком уровне, Суздальцев заявил: "Да, безусловно. Я уверен, что это руководство Украины".
"Порошенко принимал это решение. Потому что агентство РИА Новости — государственное. В их (руководителей Украины — ред.) понимании государственное агентство обслуживает Кремль. Значит, это удар по Кремлю", — сказал эксперт.
"Естественно, что касается информационной сферы, она всегда обсуждается на высочайшем уровне, потому что Украина больше ничего не может в отношении России, кроме такого рода провокаций. Не высадят же они десант в Севастополе, не устроят вооруженную провокацию на границе с Крымом. Но в информационном плане, конечно, их действия обычно очень яркие, демонстративные", — указал политолог.
Он отметил, что "цель операции, которая проведена в отношении Вышинского, в том, чтобы искоренить даже попытки, возможности системной работы российских СМИ на Украине". Суздальцев напомнил, что свои агрессивные действия против российских СМИ украинские власти начинали с того, что "начали не пускать в страну мужчин, имеющих корреспондентские удостоверения, тем более молодых". "В итоге сейчас с Украины вещают, в лучшем случае, молодые девушки. Российских журналистов не приглашают на мероприятия, на которых выступают представители руководства Украины", — отметил Суздальцев.
"В случае с Вышинским – это откровенный удар по государственной структуре РИА Новости, чтобы ее вообще не было на Украине", — добавил эксперт.
"Украинские журналисты работают в России совершенно свободно. В Киеве четко представляют, что Россия привержена свободе информации и на зеркальное ограничение работы украинских журналистов не пойдет. Россия пытается делать то, что декларирует – сохранять свободу информации", — заключил Суздальцев.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".
К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".