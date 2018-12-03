Решение об аресте Вышинского принимал лично Порошенко, считает эксперт

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского принимал лично украинский президент Петр Порошенко, полагает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Ранее сам Вышинский в интервью порталу Украина.ру заявил, что ситуация с его арестом была задумана и организована в Киеве на уровне высшего политического руководства.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли задержание Вышинского могло планироваться на высоком уровне, Суздальцев заявил: "Да, безусловно. Я уверен, что это руководство Украины".

"Порошенко принимал это решение. Потому что агентство РИА Новости — государственное. В их (руководителей Украины — ред.) понимании государственное агентство обслуживает Кремль. Значит, это удар по Кремлю", — сказал эксперт.

По его словам, все украинские провокации против России обязательно утверждаются высшим руководством Украины – "президентом и людьми, которые уполномочены". "Есть специальные так называемые планы по противодействию агрессии. Они существуют практически во всех министерствах и ведомствах Украины, включая те, которые, по идее, занимаются абсолютно мирными функциями, например, образованием, транспортом",- отметил Суздальцев.

"Естественно, что касается информационной сферы, она всегда обсуждается на высочайшем уровне, потому что Украина больше ничего не может в отношении России, кроме такого рода провокаций. Не высадят же они десант в Севастополе, не устроят вооруженную провокацию на границе с Крымом. Но в информационном плане, конечно, их действия обычно очень яркие, демонстративные", — указал политолог.

Он отметил, что "цель операции, которая проведена в отношении Вышинского, в том, чтобы искоренить даже попытки, возможности системной работы российских СМИ на Украине". Суздальцев напомнил, что свои агрессивные действия против российских СМИ украинские власти начинали с того, что "начали не пускать в страну мужчин, имеющих корреспондентские удостоверения, тем более молодых". "В итоге сейчас с Украины вещают, в лучшем случае, молодые девушки. Российских журналистов не приглашают на мероприятия, на которых выступают представители руководства Украины", — отметил Суздальцев.

"В случае с Вышинским – это откровенный удар по государственной структуре РИА Новости, чтобы ее вообще не было на Украине", — добавил эксперт.

"Украинские журналисты работают в России совершенно свободно. В Киеве четко представляют, что Россия привержена свободе информации и на зеркальное ограничение работы украинских журналистов не пойдет. Россия пытается делать то, что декларирует – сохранять свободу информации", — заключил Суздальцев.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".