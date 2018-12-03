В ЕП объяснили, почему в Евросоюзе молчат по поводу ситуации с Вышинским

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов объяснил, почему в институтах Евросоюза молчат по поводу ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"К людям, которые либо находились в контакте, либо каким-то образом освещали как журналисты деятельность учреждений этих несломленных и неподчиняющихся центральной власти регионов, отношение другое, поскольку позиция большинства европейского истеблишмента — не признавать эти регионы", — заявил РИА Новости Митрофанов.

По его словам, "люди, которые пострадали из-за своих симпатий к этим регионам, они пользуются, так скажем, меньшей поддержкой". "Уговорить помогать им очень трудно даже депутатов из либеральных фракций Европарламента", — сказал Митрофанов.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест руководителям портала РИА Новости Украина совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".