Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (12)

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженные формирований Украины составило 18 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.