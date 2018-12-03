Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженные формирований Украины составило 18 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.