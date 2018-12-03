Самолет ООН в понедельник прибудет в Сану, чтобы забрать 50 раненых хуситов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Самолет ООН прибудет в понедельник в йеменский город Сана, чтобы забрать 50 раненых повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла", сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление официального представителя арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

По словам аль-Малики, торговый самолет ООН прибудет в понедельник в подконтрольный хуситам город Сана. По завершении всех процедур он отвезет 50 повстанцев, трех йеменских докторов и одного доктора ООН из Саны в столицу Омана Маскат.

Телеканал ранее сообщал, что арабская коалиция приняла решение упростить меры перевозки раненых хуситов, данное решение было принято по просьбе посланника ООН и после совещания с законным правительством Йемена.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.

Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через который на территорию под контролем хуситов попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта Ходейды грозит голодом миллионам жителей страны.