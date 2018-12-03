Президент Нигерии назвал слухи о своем двойнике в Польше ложными

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари назвал ложными слухи о том, что вместо него на встрече нигерийцев в Польше выступал его двойник.

"Одним из вопросов, поднятых сегодня (в воскресенье — ред.) на моей встрече с нигерийцами в Польше был вопрос, был я клонирован или нет. Невежественные слухи не вызывают удивления: когда я находился в отпуске по здоровью в прошлом году, многие люди надеялись, что я умер", — написал президент в своем микроблоге в Twitter

"Я могу заверить вас всех, что это настоящий я. Позже в этом месяце я буду праздновать мой 76-й день рождения", — заявил президент, комментируя опубликованное в Twitter видео с его выступлением на встрече в Польше.

По словам лидера страны, даже его вице-президенту Йеми Осинбаджо (Yemi Osinbajo) пришлось столкнуться со слухами. Некоторые люди связались с Осинбаджо с просьбой рассмотреть их кандидатуры на пост его вице-президента. Они думали, что Бухари умер и его место занял вице-президент.