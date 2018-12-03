Глава МИД Южной Кореи встретилась в Мексике с формальным главой КНДР

ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Беседа министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама состоялась в воскресенье в Мексике, сообщает южнокорейский МИД.

По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, Кан Гён Хва и Ким Ен Нам смогли побеседовать друг с другом во время инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Ким Ен Нам, который считается формальным главой государства, возглавлял в Мексике делегацию КНДР в то время, когда Южная Корея пытается ускорить проведение второго саммита между Пхеньяном и Вашингтоном для успешного продолжения межкорейского диалога.

На инаугурации президента Мексики Кан Гён Хва также беседовала с дочерью и советником президента США Иванкой Трамп, рассказали в МИД Республики Корея. Однако остается не ясным, обсуждали ли они ситуацию с КНДР.

В июне этого года президент США Дональд Трамп встречался в Сингапуре с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном — высшим северокорейским руководителем. Они договорились о полном отказе Пхеньяна от ядерных и ракетных программ в обмен на нормализацию отношений между двумя странами и прекращение состояния войны на Корейском полуострове.

Со своей стороны Северная Корея в качестве первого шага уничтожила свой ядерный полигон, заявив, что все усилия направит на развитие экономики. Однако этому мешают санкции США, которые Вашингтон пока не отменяет, тем самым мешая и развитию сотрудничества КНДР и Южной Кореи. В результате остаются пока неясными перспективы продолжения диалога на высшем уровне Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом.