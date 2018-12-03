Арабская коалиция заявила, что раненых хуситов доставят в столицу Омана

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что раненых повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" доставят в столицу Омана Маскат, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.
"(Будут — ред.) упрощены меры для перевозки раненых повстанцев-хуситов в (город — ред.) Маскат из гуманитарных побуждений", — приводит телеканал заявление коалиции в Twitter.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.