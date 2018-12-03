В Каире открывается первая международная выставка вооружений EDEX-2018

КАИР, 3 дек — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси откроет в понедельник первую международную выставку оборонной промышленности и вооружений EDEX-2018, которая призвана стать крупнейшим событием в этой сфере в регионе.

В выставке EDEX-2018, которая пройдет 3-5 декабря в новом выставочном центре в Каире, примут участие 373 компании из 41 государства, представляющие крупнейших производителей оборонной техники. В частности, США будут представлять 42 компании, Францию — 32. Кроме того, ожидается участие 13 российских компаний. Как сообщил РИА Новости начальник управления вооружения ВС Египта Тарек Заглюль, на EDEX 2018 будет представлена российская военная техника, в том числе вертолет Ка-52 и некоторые образцы бронетехники.

Египет впервые организует крупную международную выставку вооружений. Как ожидается, она будет проходить на регулярной основе — раз в два года. Организаторы рассчитывают, что EDEX станет одним из крупных событий в сфере вооружений в регионе Ближнего Востока и в мире.

Сроки проведения выставки были выбраны с учетом графика проведения международных мероприятий такого характера, с тем, чтобы дать возможность важнейшим экспонентам должным образом подготовиться и доставить необходимые образцы техники.

На выставке будет представлено 19 национальных секций. Всего на экспозиции ожидают порядка 10 тысяч посетителей из числа высокопоставленных военных, производителей вооружений и других профессионалов оборонной отрасли.

В настоящее время крупнейшей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки считается выставка вооружений и военной техники IDEX, которая проводится раз в два года в столице ОАЭ Абу-Даби с 1993 года.