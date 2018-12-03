В Каире открывается первая международная выставка вооружений EDEX-2018

КАИР, 3 дек — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси откроет в понедельник первую международную выставку оборонной промышленности и вооружений EDEX-2018, которая призвана стать крупнейшим событием в этой сфере в регионе.
Египет впервые организует крупную международную выставку вооружений. Как ожидается, она будет проходить на регулярной основе — раз в два года. Организаторы рассчитывают, что EDEX станет одним из крупных событий в сфере вооружений в регионе Ближнего Востока и в мире.
На выставке будет представлено 19 национальных секций. Всего на экспозиции ожидают порядка 10 тысяч посетителей из числа высокопоставленных военных, производителей вооружений и других профессионалов оборонной отрасли.
В настоящее время крупнейшей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки считается выставка вооружений и военной техники IDEX, которая проводится раз в два года в столице ОАЭ Абу-Даби с 1993 года.