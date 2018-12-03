Крайне правые впервые за 40 лет проходят в парламент испанской Андалусии

МАДРИД, 3 дек — РИА Новости. Социалисты сохранили большинство мест в парламенте испанской Андалусии, выиграв с худшим результатом в истории и оказавшись под угрозой потери власти в автономном сообществе, однако главной сенсацией выборов стало прохождение в региональный парламент крайне правых — это произошло в стране впервые за 40 лет.

После подсчета почти 98% бюллетеней, социалисты могут рассчитывать на 33 места из 109 (почти 29% голосов). Это худший их результат на выборах в автономном сообществе, где они находятся у власти с 1982 года.

На втором месте правая Народная партия, у нее 26 мандатов (21% голосов), на третьем месте — центристская партия "Граждане" — 21 мандат (18% голосов).

Левая коалиция "Вперед, Андалусия" (входят региональные отделения Podemos и "Объединенных левых") получает 17 мандатов (16% голосов).

Главной сенсацией выборов стали результаты крайне правой партии VOX, набравшей 11% голосов и обеспечившей себе 12 мандатов. Крайне правые не были представлены ни в национальном, ни в одном из парламентов автономных сообществ в течение последних четырех десятилетий. Единственный депутат от ультраправой коалиции "Национальный союз" был избран в испанский парламент в 1979 году и заседал в нем до 1982 года, когда были проведены новые выборы. С конца 1970-х ни в один парламент автономных сообществ ультраправые не проходили. Вторая половина 1970-х в Испании — переходный период от диктатуры к демократии, который начался после смерти Франсиско Франко в 1975 году.

VOX была создана в конце 2013 года, однако до сих пор ей не удавалось обеспечить представительство в законодательных органах власти ни на национальном, ни на региональном уровнях. Из более 67,5 тысячи советников муниципального уровня по всей стране лишь 22 являются представителями этой партии.

Усиление позиций крайне правых связано с увеличением миграционного потока. В этом году Испания стала первой страной в Европе по числу нелегальных мигрантов из Африки. Из пересекших Средиземное море в поисках лучшей жизни африканцев половину — более 50 тысяч — приняла Испания, большая часть из них прибыла через Средиземное море именно в Андалусию.

Помимо контроля за иммиграцией, закрытия фундаменталистских мечетей и задержания и изгнания из страны имамов-экстремистов, партия также заявляет о необходимости упразднения автономий, отмене Закона об исторической памяти (направленного на избавление страны от "наследия франкизма") и "защите семейных ценностей" (что включает отмену законодательства о защите прав женщин и запрет абортов).

Лидер французской правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен поздравила VOX в Twitter , даже не дожидаясь предварительных официальных результатов.

Испанская социалистическая рабочая партия может потерять власть в автономном сообществе. Ни с поддержкой "Вперед, Андалусия", ни при формировании коалиции с "Гражданами" социалисты не получают необходимого абсолютного большинства. Не исключено формирование правового блока "Народной партии", "Граждан" и VOX, которые объединившись получают более половины мандатов и могут сформировать правительство, отстранив социалистов от власти.

В выборах могли принять участие 6,3 миллиона избирателей, явка, по предварительным данным, составила 58,5%.

В предыдущем составе парламента, избранном на мартовских выборах 2015 года, у социалистов было 47 мандатов, у Народной партии — 33, у Podemos — 15, у "Граждан" — 8.

Выборы в Андалусии — первые в большом выборном сезоне в Испании. Муниципальные выборы по всей стране, а также выборы в Европейский парламент состоятся 26 мая следующего года. Кроме того, будут избраны парламенты 13 автономных сообществ (все за исключением Андалусии, Страны басков, Каталонии и Галисии). Кроме того, не исключено, что в 2019 году пройдут досрочные выборы в парламент Испании, поскольку социалистическое правительство Педро Санчеса столкнулось с большими проблемами с утверждением бюджета в нынешнем составе законодательного органа.