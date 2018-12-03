Премьер Грузии рассказал о дружбе грузинского и еврейского народов

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил еврейский народ с праздником Хануки и выразил надежду, что ЮНЕСКО скоро признает дружбу грузинского и еврейского народов "памятником нематериальной культуры".

© Фото : предоставлено пресс-службой главного раввина России Иудейский праздник Ханука

Премьер и другие члены кабмина приняли участие в торжественной церемонии зажжения первой свечи в Главной синагоге Тбилиси в воскресенье.

"Хочу поздравить еврейский народ с праздником Хануки — с символом победы… Братство наших народов насчитывает 26 веков и это уникально. Надеюсь, что ЮНЕСКО скоро признает нашу дружбу памятником нематериальной культуры", — сказал Бахтадзе, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Ранее Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии присвоило грузино-еврейским отношениям статус памятника. Власти Грузии весной текущего года обратились к ЮНЕСКО с соответствующей просьбой.