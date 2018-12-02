ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. В Словакии вызывает обеспокоенность ситуация, возникшая на Украине после инцидента в Керченском проливе, в то же время Братислава готова ко всем сценариям ее развития, заявил в воскресенье премьер Петер Пеллегрини, выступая по ТВ ТА3.
По словам Пеллегрини, если и далее на востоке Украины будет происходить изолированный, но вызывающий напряженность конфликт, "мы с этим научимся жить".
"Но в том случае, если бы случилась эскалация конфликта, мы должны считаться с тем, что значительная часть людей (на Украине) станет мигрантами", — сказал премьер.
В то же время он подчеркнул, что граница с Украиной оснащена новейшей техникой и инвестиции в нее будут продолжаться, чтобы обезопаситься от потенциальных нарушителей.
"Практика показывает, что мы должны быть хорошо проинформированы и с этой точки зрения", — подчеркнул премьер.
Ранее глава минобороны Словакии Петер Гайдош сообщил, что армия, в случае необходимости, может выделить для охраны границы с Украиной около 1,2 тысячи военнослужащих и военных полицейских.
Верховная рада Украины ранее одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.