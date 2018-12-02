ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. В Словакии вызывает обеспокоенность ситуация, возникшая на Украине после инцидента в Керченском проливе, в то же время Братислава готова ко всем сценариям ее развития, заявил в воскресенье премьер Петер Пеллегрини, выступая по ТВ ТА3.

"Словакия, как сосед Украины, должна быть готова ко всем возможным сценариям. Все органы безопасности республики постоянно следят за ситуацией и готовы в любой момент, в случае необходимости, принять адекватные меры", — сказал премьер, добавив, что ожидает подробную информацию от военной разведки и дипведомства о том, что происходит на восточных границах Украины.

По словам Пеллегрини, если и далее на востоке Украины будет происходить изолированный, но вызывающий напряженность конфликт, "мы с этим научимся жить".

"Но в том случае, если бы случилась эскалация конфликта, мы должны считаться с тем, что значительная часть людей (на Украине) станет мигрантами", — сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что граница с Украиной оснащена новейшей техникой и инвестиции в нее будут продолжаться, чтобы обезопаситься от потенциальных нарушителей.

Кроме того, Пеллегрини намерен встретиться в самое ближайшее время с руководством Госуправления материальных резервов, ведающего запасами нефти, газа и других ресурсов.

"Практика показывает, что мы должны быть хорошо проинформированы и с этой точки зрения", — подчеркнул премьер.

Ранее глава минобороны Словакии Петер Гайдош сообщил, что армия, в случае необходимости, может выделить для охраны границы с Украиной около 1,2 тысячи военнослужащих и военных полицейских.

Верховная рада Украины ранее одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.