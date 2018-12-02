МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Член парламента Великобритании от Лейбористской партии, теневой министр по Brexit Кейр Стармер заявил, что партия попытается выразить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй, если парламент не поддержит соглашение с ЕС о Brexit, сообщает телеканал Sky News.

По словам Стармера, этот шаг "неизбежен". "Мне кажется, что если премьер-министр проиграет голосование такой важности, в правительстве должен быть поставлен вопрос о доверии", — заявил парламентарий.

Стармер отметил, что "очевидно, это будет зависеть от того, что произойдет в эти девять дней". "Но если она проиграет голосование после двух лет переговоров, то должны быть общие выборы", — приводит телеканал слова теневого министра.

Парламентариям 11 декабря, после нескольких дней дебатов, предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

По мнению Мэй, одобрение соглашения даст стране и особенно бизнесу столь важную для них определенность, тогда как неодобрение приведет к неопределенности.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.